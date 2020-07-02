Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahası Hafci'de üretim tekrar başladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci petrol sahasında üretime tekrar başlandığı açıklandı.

Kuveyt Körfez Petrol Şirketi Ajansı CEO'su Abdullah es-Sumayti, yaptığı basın açıklamasında, Hafci Operasyonları Ortak İcra Komitesinin kararıyla bir aydır üretim yapılmayan Hafci petrol sahasında üretimin dünden itibaren yeniden başladığını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı petrol üretici ülkelerden oluşan 23 ülkenin yer aldığı OPEC+ grubu, 6 Haziran'da ham petrol piyasasında fiyat istikrarını sağlamak için uygulanan 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ise 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, gönüllü petrol kesintisinin hedefine ulaştığını ve ülkesinin haziran sonrası petrol üretiminde kesintiye gitmeyeceğini duyurmuştu.

- Hafci'de 5 yıllık aranın ardından nisanda üretime başlanmıştı

Kuveyt ile Suudi Arabistan'ın ortak petrol sahası Hafci'de iki ülkenin ortak kararıyla yaklaşık 5 yıllık aranın ardından nisan ayı başında tekrar üretime başlamıştı.



Söz konusu iki ülke arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci ve Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

OPEC üyesi iki ülke, 2014'te çevresel nedenlerle Hafci'yi, 2015'te de işletmede yaşanan engeller nedeniyle Vefra'yı kapatmıştı.





Kaynak: AA