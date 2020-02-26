Kuveyt Türk’ün inovasyon merkezi "Innhouse" açıldı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan, "Innhouse" adını verdiği bir inovasyon merkezi kurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, inovasyonu ve sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre etmek amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor. Sektörde iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu olan ve 2017’de kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’yle girişimcilere desteğini sürdüren Kuveyt Türk’ün yeni projesi, biyo-inovasyon konseptli yeni nesil inovasyon merkezi oldu.

Yenilikçi fikirleri desteklemek ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan inovasyon merkezi Innhouse ile Kuveyt Türk, hem çalışanlarının aidiyet duygusunu artırmayı amaçlıyor, hem de yenilikçi fikri olanlara projelerini geliştirmeleri için imkan tanıyor.



Söz konusu merkezde müşteri deneyimini önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projeler üretilmesi hedefleniyor.

Biyo-inovasyon yaklaşımıyla dizayn edilen Innhouse’da müşteri deneyimi ve tasarım odaklı düşünme çalıştaylarına ek olarak, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konuları ön planda tutulacak.





- Merkez “biyo-inovasyon” konseptiyle tasarlandı







Çalışanlara rahat ve farklı bir ortam sunarak inovatif fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak olan Innhouse, bireylerin gelişimini desteklemenin yanı sıra sektörü ileriye taşıyacak yeni stratejilerin de oluşturulmasına olanak sağlayacak.

Innhouse, Kuveyt Türk çalışanlarının yanı sıra düzenlenecek etkinliklerle sektörden misafirler de ağırlayacak. Açık rekabet ortamında bir adım önde olabilmek için yeni ve özgün iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğiyle hayata geçirilen merkezde, beyin fırtınası toplantıları, strateji toplantıları, çalıştaylar, dijital sohbetler ve müşteri deneyimi çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Doğadan esinlenerek insanların problemlerine yenilikçi, etkili, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı önceleyen “biyo-inovasyon” yaklaşımıyla tasarlanan merkezde, doğa ile uyumlu, tamamı geri dönüşebilir malzemeler tercih edildi.

İş birlikçi, çevik, yenilikçi, deneyim ve değer odaklı vizyon çevresinde, inovasyon manifestosunu oluşturan merkezde, konsept ile uyumlu olarak çıta, karınca, arı, bambu ve çınar odaları, mini konferansların yapılabileceği bir adet tribün alanı ile bireysel çalışma alanları ve sosyalleşme alanları da bulunuyor.







- "İnovasyon Merkezi’ni çok yönlü kurguladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, "Rotamız dijital, odağımız insan" yaklaşımıyla dijital dönüşüm yolculuğunda müşteri deneyimini ve çalışan mutluluğunu en üst noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Innhouse’u, çalışanlarımızın kendilerini iyi hissedecekleri ve müşterilerimiz için yenilikçi fikirler üretecekleri bir merkez olarak biyo-inovasyon yaklaşımıyla tasarladık. Müşteri deneyimi, tasarım odaklı düşünme, finansal teknolojiler ve dijital sohbetler gibi konular merkezimizin önceliğinde yer alacak. Sadece çalışanlarımız değil yenilikçi fikri olan herkes Innhouse’da çalışarak, inovasyon merkezinin imkanlarından yararlanabilecek. İnovasyon merkezimizde geniş bir vizyonla yarına hitap eden, deneyimi önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projelerin üretilecek olması bizleri heyecanlandırmaktadır. Innhouse’un ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

Kaynak: AA