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Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayıları arttı

Henüz vaka tespit edilmeyen Yemen'in Hadramevt vilayetinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Kuveyt'te 289, Umman'da 192'ye ulaştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 289'a çıktığını duyurdu.

Vakaların 8'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sened, hastalardan 8 yaşındaki bir çocuğun ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Öte yandan, yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle 300 tutuklunun tahliye edilmesine karar verildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 192'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada tedavisi tamamlanan 34 kişinin ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

- Yemen

Yemen'in Hadramevt vilayetinde, Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla 16.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının vatandaşları ve ulaşım araçlarını kapsadığına dikkati çekerek, yasağın süresine ilişkin net bir tarih belirtmedi.

Yemen'de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

Kaynak: AA




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