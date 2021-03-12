Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?
Kuveyt'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kuveyt'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kuveyt hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Kuveyt ya da resmî adıyla Kuveyt Devleti, Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülkedir. Kuzeyde Irak ve güneyde Suudi Arabistan ile komşudur. Ülkenin ismi, Arapçada "su kenarındaki kale" anlamına gelen akwat kelimesinden gelmektedir.
Kuveyt'in Başkenti?
“Kuveyt Şehri” şehri Kuveyt'in başkentidir.
Kuveyt'in Para Birimi Nedir?
“Kuveyt Dinarı” Kuveyt'in para birimidir.
Kuveyt'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kuveyt'in telefon alan kodu : + 965
Kuveyt'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Kuveyt
Kuveyt'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Kuveyt Şehri
Kuveyt'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Kuwait
Kuveyt'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Kuwait City
Kuveyt'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Al-Kuwayt
Kuveyt'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-Kuwayt
Kuveyt'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça