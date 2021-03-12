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Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

Kuveyt'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kuveyt'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kuveyt hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

Kuveyt ya da resmî adıyla Kuveyt Devleti, Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülkedir. Kuzeyde Irak ve güneyde Suudi Arabistan ile komşudur. Ülkenin ismi, Arapçada "su kenarındaki kale" anlamına gelen akwat kelimesinden gelmektedir.

Kuveyt'in Başkenti?

“Kuveyt Şehri” şehri Kuveyt'in başkentidir.

Kuveyt'in Para Birimi Nedir?

“Kuveyt Dinarı” Kuveyt'in para birimidir.

Kuveyt'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kuveyt'in telefon alan kodu : + 965

Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

Kuveyt'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Kuveyt

Kuveyt'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Kuveyt Şehri

Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

Kuveyt'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Kuwait

Kuveyt'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Kuwait City

Kuveyt'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Al-Kuwayt

Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

Kuveyt'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Kuwayt

Kuveyt'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

Kuveyt'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'in Bayrağı Nasıldır?

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