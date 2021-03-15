Kuveyt'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kuveyt'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kuveyt ya da resmî adıyla Kuveyt Devleti, Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan ülkedir. Kuzeyde Irak ve güneyde Suudi Arabistan ile komşudur. Ülkenin ismi, Arapçada "su kenarındaki kale" anlamına gelen akwat kelimesinden gelmektedir.

Kuveyt'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Kuveyt 3582054 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 131. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00046 olduğu görülmektedir.

Kuveyt'in Müslüman Nüfus sayısı 2,824,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 95 olarak rakamlara yansımıştır.

Kuveyt'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kuveyt'in yüz ölçümü 17259 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kuveyt'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 17818 km²

Kuveyt'in Haritadaki Yeri / Konumu