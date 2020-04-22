Kuveyt’te korona virüs nedeniyle yapılan yardımda izdiham

Kuveyt'te korona virüs salgını nedeniyle yapılan yardımda izdiham yaşandı.

Korona virüs vaka sayısının 2 bin 248'e ulaştığı Kuveyt'te salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülkede en fazla vakanın bulunduğu Mahboula bölgesi de karantinaya alınmış durumda. İki hafta önce karantina altına alınan Mahboula'da çok sayıda yabancı uyruklu işçi işsiz kalırken, bazı işçiler çalışamadıkları için açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kuveyt makamları bugün Mahboula'da işçilere gıda yardımında bulunmak isterken, gıda yardımı dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzlerce işçinin bulunduğu kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.

Öte yandan Kuveyt'in güneyindeki Al-Ahmadi kentine bağlı Mahboula bölgesinde çoğu yabancı uyruklu işçi yaklaşık 200 bin kişi yaşıyor.

Kaynak: İHA