Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi
KUVEYT (AA) - Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan...
KUVEYT (AA) - Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.
- Uçuşlar durduruldu
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve spor müsabakalarını durdurma kararı almıştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
Kaynak: AA
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