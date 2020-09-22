Kuveyt'ten açıklama: "Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz"

Kuveyt Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin davası, Arapların ve Müslümanların birincil meselesi olması sebebiyle önemlidir." denildi.

Açıklamada, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filisin devletinin kurulmasını öngören adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmayı hedefleyen, işgalin bitirilmesi ve mültecilerin dönüşünü güvence altına alan tüm çabaların desteklendiği" belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın oğlu, Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı 18 Eylül'de Beyaz Saray'da kabul etmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Trump, "Kuveyt, iki Arap ülkesi ile (Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasından dolayı heyecanlı. Bence onlar (Kuveyt) da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak, bunun için bekleyen 8 ülke daha var." ifadelerini kullanmıştı.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklaması, Trump'ın Kuveyt'in de İsrail ile normalleşen ülkelerden olabileceği yönündeki açıklamasının ardından yapılması açısından önem taşıyor

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

Anlaşmalar Arap halkları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.