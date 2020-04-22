 Kuveyt'ten getirilen 348 kişi, Aksaray’da karantinaya alındı

KUVEYT'te bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye getirilen 348 Türk vatandaşı, Aksaray'da KYK'ya bağlı yurda yerleştirilip, karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Kuveyt'te yaşayan 348 kişi, uçakla önce Ankara'ya oradan da otobüslerle Aksaray'a getirildi. Tekrar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi. Yurda yerleştirilenlerden Gazi Ağaçlı, "'Devletimize güveniyoruz. Bizi buraya getirdi.'" dedi. 348 kişi 14 gün yurtta karantinada tutulacak.

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Kaynak: DHA