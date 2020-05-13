Kuveyt'ten getirilen vatandaşların 36'sı pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonunda son olarak Kuveyt'ten işçiler getirildi.

Kuveyt'ten Corona Virüsü önlemleri kapsamında Tokat'a getirilen 280 Türk işçiden 36'sının Corona Virüsü testi pozitif çıktı

14 GÜN KARANTİNAYA ALINDILAR

Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi, 14 günlük süreyle karantinaya alındı.

Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen işçilere koronavirüs testi yapıldı. Birkaç gün önce işçilerden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer işçilere yapılan testlerde pozitif vaka sayısında artış görüldü.

Test sonuçları pozitif çıkan 36 hasta, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 36 işçinin tedavisine başlandığı öğrenildi.