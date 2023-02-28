Kuvondik Ruziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuvondik Ruziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kuvondik Ruziev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kuvondik Ruziev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kuvondik Ruziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuvondik Ruziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kuvondik Ruziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kuvondik Ruziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kuvondik Ruziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kuvondik Ruziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kuvondik Ruziev 6 Ekim 1994 tarihinde Jarkurgan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Кувондик Уктам оглы Рузиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kuvondik Ruziev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Kuvondik Ruziev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kuvondik Ruziev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kuvondik Ruziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kuvondik Ruziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kuvondik Ruziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kuvondik Ruziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Loko Tashkent

10 Temmuz 2017 yılında Kokand 1912

17 Ocak 2021 yılında Navbahor

5 Ocak 2022 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Kuvondik Ruziev kimdir

Kuvondik Ruziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kuvondik Ruziev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kuvondik Ruziev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 19 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Kuvondik Ruziev nereli

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