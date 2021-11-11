Kuvvet Komutanları ne demek, TDK'ya göre Kuvvet Komutanları kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuvvet komutanları ne demek? Kuvvet komutanları TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuvvet komutanları kelimesi. Peki kuvvet komutanları ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuvvet komutanları nedir, kuvvet komutanları kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUVVET KOMUTANLARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuvvet komutanları kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuvvet komutanları kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara, deniz, jandarma ve hava kuvvetleri komutanlarına toplu olarak verilen ad

