Kuvvetli Akım Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuvvetli Akım Tesisatçısı görev tanımı nedir, Kuvvetli Akım Tesisatçısı ne iş yapar, Kuvvetli Akım Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuvvetli Akım Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuvvetli Akım Tesisatçısı Tanımı;

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Kuvvetli Akım Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuvvetli Akım Tesisatçısı Maaşları

Kuvvetli Akım Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuvvetli Akım Tesisatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuvvetli Akım Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.10

Meslek Adı :

Kuvvetli Akım Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binalara ait elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın kontrol, bakım ve onarımı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuvvetli Akım Tesisatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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