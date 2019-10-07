Bugün yağmur var mı? | 8 Ekim hava durumu | 8 Ekim Salı yağmur var mı? | Meteoroloji hava durumu

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaştı ve İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBULLULAR 23.00 - 18.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT!

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.