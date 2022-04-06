Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den o bölge için toz taşınımı uyarısı! Görüş mesafesi azalacak! Çamur yağabilir! İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba hava durumu...

6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeyi yer yer pus ve sisli, gece saatlerinde güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Güney Ege'nin güneyi 2,5 m; Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.