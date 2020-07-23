Kuyruklu yıldızın uzaydaki görüntüsü görenlerin gözlerini kamaştırdı!

27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından fark edilip Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.