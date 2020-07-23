Kuyruklu yıldızın uzaydaki görüntüsü görenlerin gözlerini kamaştırdı!
27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından fark edilip Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.
Bugün Dünya’nın 103 milyon km yakınından geçen ve Güneş doğmadan önce gözükebilen ‘C/2020 F3 Neowise ’ isimli bir kuyruklu yıldız görüntüsü ile eşsiz manzaralar oluşturdu. O anlar uzaydaki cihazlar tarafından anbean görüntülendi.
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23 Temmuz 2020 Perşembe 10:53
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