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  3. Kuyruklu yıldızın uzaydaki görüntüsü görenlerin gözlerini kamaştırdı!

Kuyruklu yıldızın uzaydaki görüntüsü görenlerin gözlerini kamaştırdı!

27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından fark edilip Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

Bugün Dünya’nın 103 milyon km yakınından geçen ve Güneş doğmadan önce gözükebilen ‘C/2020 F3 Neowise ’ isimli bir kuyruklu yıldız görüntüsü ile eşsiz manzaralar oluşturdu. O anlar uzaydaki cihazlar tarafından anbean görüntülendi.

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23 Temmuz 2020 Perşembe 10:53
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