Kuyu faciasında kurtarılan genç, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

BURDUR'un Bucak ilçesinde, annesi ve dayısının öldüğü su kuyusundan kurtarılan ancak beyin ölümü gerçekleşen Osman Vural (18), yaşamını yitirdi.

Bucak'a bağlı Keçilli köyü Akdere mevkiinde sürülerini otlatan Rabia Vural(36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural ile birlikte 20 Temmuz günü kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Osman Vural, bir süre su boşalttı. Ancak fenalaştı ve kuyuda yığılıp, kaldı. Durumu fark eden dayı Ramazan Gürel, yeğenini kurtarmak için yaklaşık 20 metre derinliğndeki kuyuya indi. Dayı da oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.

Oğlu ile ikiz kardeşinin kuyudan çıkamadıklarını görünce paniğe kapılan Rabia Vural, yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Rabia Vural da bir süre sonra kuyuda yığılıp, kaldı.

Kuyunun yanına gelen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen ekipler kuyudan Rabia Vural ile ikizi Ramazan Gürel'in cansız bedenlerini çıkardı.

Osman Vural ise olay yerindeki sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Kaldırıldığı

Bucak Devlet Hastanesi'nde aynı gün beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Osman Vural, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

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DHA