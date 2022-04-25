Kuyu Kazıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuyu Kazıcı görev tanımı nedir, Kuyu Kazıcı ne iş yapar, Kuyu Kazıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuyu Kazıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuyu Kazıcı Tanımı;

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Kuyu Kazıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuyu Kazıcı Maaşları

Kuyu Kazıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuyu Kazıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuyu Kazıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.08

Meslek Adı :

Kuyu Kazıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat kolonlarının oturtulması veya su kuyuları için çukurlar kazan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuyu Kazıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çukurun köşelerini işaretleyen kazıklar arasındaki mesafeyi ölçmek ve yan kaplamaları için kullanılacak tahtaları da bu ölçüye göre ölçüp işaretlemek ve kesmek,

b) Kazma, kürek, sapan ve kova kullanarak çukur kazmak,

c) Çukurun duvarlarını önceden kesip hazırladığı tahtalarla iksa ederek toprağın içeri kayıp göçmesine mani olmak ve ucunda parçalama matkabı olan bir kompresör tabancası ile kayaları kırıp dağıtmak,

d) El tulumbası veya kova vasıtası ile kuyu içindeki suyu dışarı atmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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