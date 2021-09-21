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  3. Kuyu suyu tartışmasının sonu ölümle bitti! Geride hamile eşi kaldı

Kuyu suyu tartışmasının sonu ölümle bitti! Geride hamile eşi kaldı

Ankara Sincan’da kuyudan su alma dolayısıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanan Emre Can Bostancı ağır yaralı bir şekilde hastaneye yattı. Bostancı hastanede ancak 3 gün dayanabildi. İkinci çocuklarına hamile eşi geride kaldı.

Kuyu suyu tartışmasının sonu ölümle bitti! Geride hamile eşi kaldı

Olay Ankara’nın Sincan ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü Temelli Mahallesi Sağlık Ocağı önünde gerçekleşti. Daha öncesinde kuyudan su alma hususunda tartıştığı Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. İle karşılaşan Emre Can Bostancı, bu 3 kişi ile tekrar tartışma içerisine girdi.

Kısa süre içerisinde tartışmadan kavgaya dönen olayda iddiaya göre o esnada bir kişi bıçakla Bostancı’yı yaraladı. Olay mahallinden kaçan 3 kişi bir müddet sonra jandarmaya teslim oldu. Bıçaklanan Bostancı ise ilk müdahaleden sonra ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Bostancı 3 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Bostancı evli ve 1 çocuk babasıydı, aynı zamanda eşi de ikinci çocuklarına hamileydi.

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