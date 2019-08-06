Kuyucak Gençlik Merkezi cankurtaranlık kursuna ev sahipliği yaptı

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'na (TSSF) bağlı, Mayıs Cankurtaran Merkezi'nin 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlemiş olduğu cankurtaranlık kursu, Kuyucak Gençlik Merkezi sosyal tesislerinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kurslar 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında başarılı bir şekilde tamamlandı. Üç gün boyunca yoğun bir şekilde gerçekleştirilen kursun ardından son gün yapılan sınav sonrasında başarılı olan kursiyerler, cankurtaranlık belgesi almaya hak kazandı. Tüm otel, plaj ve havuzlarda cankurtaran bulundurma zorunluluğu olduğuna dikkat çekilen kursta eğitim alan ve başarılı olan 7 kursiyer cankurtaran hizmeti verebilecek.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bir çok boğulma olayının plajlarda cankurtaran olmamasından ve halkın plaj ve denizleri kullanırken tehlikelere karşı bilinçli olmamalarından kaynaklandığını açıkladı. Vatandaşların cankurtaran uyarı ve bayrak işaretlerini takip etmelerini, anlamadıkları bir şey varsa sormalarını tavsiye eden Ertürk, "Vatandaşlarımızın yararına olacak olan cankurtaranlık kursuna ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Kursta başarılı olacak olan adaylarımız hem günlük yaşamda hem de mesleki olarak önemli bir vazife üstlenecekler" dedi.

Kaynak: İHA