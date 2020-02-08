Kuyucak Halkından Depremzedelere Şefkat Eli

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'ya şefkat eli uzandı. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesinin öncülüğünde ilçede yaşayan hayırsevenler tarafından bağışlanan kuru gıdalar dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Ömer Mercan, Türk Kızılay Derneği Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay ve vatandaşların katıldığı uğurlama töreninde depremde hayatını kaybedenler için de dua edildi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, yaptığı açıklamada, "Ülke olarak hepimizi derinden üzen Elazığ ve Malatya depremi ile ilgili öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi gören kardeşlerimize de acil şifalar dilerim. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere başlatılan ayni ve nakdi yardım yardım kampanyasına Kuyucaklı vatandaşlarımızın da katkısı oldu. 2 hafta süren yardım kampanyası sonunda bugün de bu yardımlarımızı Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza Kızılay aracılığı ile ulaştıracağız" dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de, yerel yönetimlerin hem kültürel hem de sosyal alanda yol gösterici ve önder olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerin her alanda en önemli güç unsuru oluğunun altını çizen Başkan Ertürk, "Özellikle belediyeler olarak halkımızın her türlü ihtiyacının yanındayız. Bizleri ülke olarak derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle ülke olarak bir kez daha tek vücut olduk. Biz de Kuyucak kaymakamlığı, Kuyucak belediyesi ve Kuyucak Müftülüğü olarak destek kampanyasına katıldık ve halkımıza çağrıda bulunduk. Kuyucak'tan uzattığımız elin depremzede kardeşlerimize faydalı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA