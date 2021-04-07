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  3. Kuyuda kurtarma operasyonu! Tarlada otlayan inek, kuyuya düştü

Kuyuda kurtarma operasyonu! Tarlada otlayan inek, kuyuya düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy Mahallesi'nde tarlada otlayan bir inek, tarladaki kuyuya düştü. İnek, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kuyuda kurtarma operasyonu! Tarlada otlayan inek, kuyuya düştü

Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkisinde otlayan bir inek, tarladaki kuyuya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Çukurdaki iğneği kurtarmak için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, uzun uğraşlar sonucunda ineği kurtarmayı başardı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İneği kurtarmak için canla başla çalışan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kepçe ve halat yardımıyla hayvanı kurtarmayı başardı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde itfaiye ekiplerince tarlada otlarken düştüğü kuyudan çıkartılan inek, sahibine teslim edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kuyuda kurtarma operasyonu! Tarlada otlayan inek, kuyuya düştü

Kuyuda kurtarma operasyonu! Tarlada otlayan inek, kuyuya düştü

Kuyuda kurtarma operasyonu! Tarlada otlayan inek, kuyuya düştü

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