Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme görev tanımı nedir, Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme ne iş yapar, Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Tanımı;

Kuyumcu (Altın ve Gümüş İşleme), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, altın, gümüş ve benzeri kıymetli metalleri estetik bir anlayışla şekillendirme ve kıymetli taşlarla işleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Maaşı Ne Kadar? 2021 Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Maaşları

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme maaşı ortalama aylık 7.500- TL’dir. En düşük Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Ne İş Yapar?

Kuyumcu (Altın ve Gümüş İşleme), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Eritme ocak ve potalarını kontrol etmek,

b) Renk tesbiti yapmak,

c) Alaşımdaki katkı maddesi oranını belirlemek,

d) Katkı maddelerini eriterek alaşım hazırlamak ve analize göndermek,

e) Takı kalıbı hazırlamak,

f) Takının ayarına uygun kaynak alaşımı hazırlamak,

g) Kullanılacak araç ve gereçleri seçmek,

h) Alaşımı kalıba dökmek,

i) Yapılan alaşımı haddelemek,astarlamak, tavlamak ve preslemek,

j) Takının ek yerlerini kaynaklamak,

k) Takının tesviyesini yapmak,

l) Takıya ayar ve patent vurmak,

m) Takıya desen vermek,

n) Takıya cila yapmak,

o) Takıya yaldız ve rodaj yapmak,

p) Takıya kalemle desen işlemek,

q) Takıya taş mıhlamak,

r) Takıya mine yapmak,

s) Takı onarımı yapmak,

t) Altın firesini önlemek,

u) Araç ve ekipmanların bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme mesleğinin meslek kodu 7313.07 olarak belirlenmiştir



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