Kuyumcu kuryesinin önü kesilerek parasının çalındığı anlar kamerada

Sultanbeyli'den yola çıkan bir kuyumcu kuryesi, 4 hırsız tarafından uzun süre takip edildi. Hırsızlar, Ümraniye'de önünü kestikleri kuryenin aracında bulunan 2 kilo altın ile 100 bin TL civarında parayı silah zoruyla çaldı. Gasp edilen kuyumcu kuryesi olay yerinde yakınları ile beraber uzun süre şok yaşadı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi üzerinde saat 15.40 sıralarında yaşandı. Kuyumcu kuryesi olarak çalışan Vehbi Aslan, içerisinde 2 kilo altın ile 100 bin TL civarında para ile beraber otomobiliyle Sultanbeyli'den yola çıktı. 4 hırsız da otomobilleriyle beraber kurye Aslan'ı uzun süre takip etti. Kuyumcu kuryesi, Ümraniye'de Mavera Caddesine geldiğinde otomobili şahıslar tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen iki kişiden biri silah dipçiği ile araba camını kırmaya çalışırken diğeri de aracın diğer camından uzanarak içerisinde altın ile paranın bulunduğu çantayı aldı. Şahıslar araca doğru iki el ateş ederek kendi araçlarına bindi, ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Taşıdığı parası gasp edilen kuyumcu soygunu olayın ardından şoke oldu. Olay yerine gelen kuyumcu kuryesinin yakınları da gözyaşları içerisinde gasba uğrayan kişiyi teselli etmeye çalıştı. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Taşıdığı parası gasp edilen kuyumcu kuryesi Vehbi Aslan, "Sultanbeyli'den geliyordum. Takip ettiler zannettim. Şuraya döndüm önüme kırdılar. İki kişi geldi önüme. Tanıdık sandım. Yaklaştılar. Birisi silahını çıkardı. Dipçikle cama vurdu. Öbürü de camdan çantamı çekti aldı. Arabaya da iki el ateş etti. Çekti gittiler. İki kişi gördüm. İkisi de arabadaymış" dedi.

Hırsızların, kuyumcu kuryesinin önünü kesip silah zoruyla para ve altınları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuyumcu kuryesinin önüne bir anda bir araç geçiyor. Araçtan inen iki kişi kuryenin aracından para ve altınları çalıyor ardından kaçıyor.

Kaynak: İHA