Kuyumcu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuyumcu görev tanımı nedir, Kuyumcu ne iş yapar, Kuyumcu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuyumcu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuyumcu Tanımı;

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Kuyumcu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuyumcu Maaşları

Kuyumcu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuyumcu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuyumcu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.21

Meslek Adı :

Kuyumcu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendisine ait işyerinde altın, gümüş, pırlanta ziynet eşyalarının alım satımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuyumcu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Müşterinin görmek istediği bilezik, yüzük, kolye, pırlanta vb. gibi takıları vitrinden / tezgahtan çıkarmak,

c) Ürünün özeliklerini tanıtmak,

d) Tartmak, değerini hesaplamak, müşteriye bilgi vermek,

e) Müşterinin satmak istediği altın, gümüş, pırlantayı incelemek,

f) Değerini hesaplamak müşteriye bilgi vermek,

g) Alım, satım işlemlerini yapmak,

h) Satılan ürünü göze hoş gelecek biçimde paketlemek,

i) Günlük altın gümüş fiyatlarını takip etmek,

j) Satışa sunulacak ürünleri teslim almak, giriş kayıtlarını tutmak, etiketlemek,

k) Vitrin ve tezgah düzenlemesi yapmak,

l) Kuyumculukta kullanılan kıymetli metallerin alım ve satışında ürünün özelliklerini doğru olarak tespit etmek,

m) İş bitimi sonrası vitrin ve tezgahtan altın, gümüş, pırlantaları toplamak, kasaya almak,

n) Altın ve gümüşün parlatma işlemleriyle basit onarım ve ayarlama işlemlerini yapmak,

o) Satılan altın, gümüş ve mücevherlerin paketlemek, paketlenmesini sağlamak,

p) İşyerinde gerekli güvenlik önlemlerinin almak, alınmasını sağlamak,

q) Çalışanları sevk ve idare etmek,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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