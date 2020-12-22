Kuyumcu soygununda dükkanı kurtaran anne, oğlunu kurtaramadı!
Diyarbakır’da kar maskeli soyguncular, girdikleri kuyumcuda dükkan sahibi Sinan Yoldaş'ı vurarak altınları çalmak istedi. Yoldaş, yere düşerken sesi duyup içerden gelen annesi hırsızların soygununu engelleyerek onları dükkandan atmayı başardı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yoldaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi
Karantinada olan vatandaştan mahalleye haykırış: ''Evde canım sıkılıyor''
Alev Alev 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Çiçek ile olan gerçeği öğreniyor!
22 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava nasıl olacak?
Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Deniz'i evden gönderecek mi?
22 Aralık 2020 Salı 11:41
Benzer Videolar