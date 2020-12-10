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  3. Kuyumcuda bilezik bozduracaktı! Hırsıza cep telefonunu kaptırdı

Kuyumcuda bilezik bozduracaktı! Hırsıza cep telefonunu kaptırdı

Beşiktaş Etiler’de bir kadın, kuyumcuya bilezik bozdurmaya geldiği sırada masaya bıraktığı telefonu kaşla göz arasında bir kişi tarafından çalındı. Kadının durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine güvenlik kameralarında incelemeler başlatan polis ekipleri aynı gün içerisinde hırsızı yakaladı.

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10 Aralık 2020 Perşembe 13:27
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