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  3. Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3)

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3)

NOT: Daha önceki haberde R.B. olarak belirtilen kişinin ismi, kaynağından yapılan açıklama ile V.B. olarak düzeltildi.

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3)

NOT: Daha önceki haberde R.B. olarak belirtilen kişinin ismi, kaynağından yapılan açıklama ile V.B. olarak düzeltildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta kuyumcu soydukları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen sanıklar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ukrayna uyruklu V.B. ve S.N., Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA



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