Kuyumcular ne zaman açılacak 2021? Kuyumcular Kurban Bayramı boyunca kapalı mı ? Bayramın kaçıncı günü açık?
Kurban Bayramında vatandaşlar kuyumcuların son durumunu araştırıyor. Bizlerde internet arama motorlarında araştırılan Kuyumcular ne zaman açılacak 2021? Kuyumcular Kurban Bayramı boyunca kapalı mı 2021 ? Bayramın kaçıncı günü açık? sorularına yanıt arıyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz Cuma günü başlamasıyla birlikte birçok işletme bayram boyunca faaliyetlerine ara verdi. Bu işletmeler arasında yer alan kuyumcuların durumu da merak konusu oldu. Bizlerde internet arama motorlarında vatandaşların en çok araştırdığı Kuyumcular ne zaman açılacak 2021? Kuyumcular Kurban Bayramı boyunca kapalı mı ? Bayramın kaçıncı günü açık? sorularına cevap verdik. Detaylar haberimizde...
KUYUMCULAR KURBAN BAYRAMI BOYUNCA KAPALI MI ? BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜ AÇIK?
Kurban Bayramı boyunca kuyumcular, kapalı olacak. Kısaca 20 Temmuz gününden başlayarak 23 Temmuz Cuma gününe kadar, kuyumcular vatandaşlara hizmet veremeyecek.
KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
Kuyumcular, Kurban Bayramı sonrasında yani 24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren açılacak, ve vatandaşlara hizmet verecek.
KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün: 23 Temmuz Cuma