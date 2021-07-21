Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz Cuma günü başlamasıyla birlikte birçok işletme bayram boyunca faaliyetlerine ara verdi. Bu işletmeler arasında yer alan kuyumcuların durumu da merak konusu oldu. Bizlerde internet arama motorlarında vatandaşların en çok araştırdığı Kuyumcular ne zaman açılacak 2021? Kuyumcular Kurban Bayramı boyunca kapalı mı ? Bayramın kaçıncı günü açık? sorularına cevap verdik. Detaylar haberimizde...

KUYUMCULAR KURBAN BAYRAMI BOYUNCA KAPALI MI ? BAYRAMIN KAÇINCI GÜNÜ AÇIK?

Kurban Bayramı boyunca kuyumcular, kapalı olacak. Kısaca 20 Temmuz gününden başlayarak 23 Temmuz Cuma gününe kadar, kuyumcular vatandaşlara hizmet veremeyecek.

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Kuyumcular, Kurban Bayramı sonrasında yani 24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren açılacak, ve vatandaşlara hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 23 Temmuz Cuma