Kuyumculardan vatandaşlara altın uyarısı: Bu seviyeler alım fırsatıdır

Şubat ayında düşüşe geçen altın fiyatları bir önceki aya göre son zamanların en düşük seviyelerine kadar indi. Geçtiğimiz aylarda 475 TL seviyelerine kadar inen gram altın şimdilerde 410 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Vatandaşlar altın almak için kuyumculara gitmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Fiyatlardaki düşüşe ilişkin yorum yapan kuyumcu Serkan Tunçbilek, gram altının hafta başında 430 TL seviyelerinde başladığını ve şu sıralarda 412 TL seviyelerinde seyrettiğini belirterek altınınb fiyatlarının düşme nedenlerini anlattı, fiyatlar hakkında bilgi verdi:

" Altındaki düşüşün en büyük sebebi, doların düşmesi ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte Biden’in Amerika başkanlığının netleşmesi ve olumlu politika izleme seyri dolarda ki düşüşü tetikleyen faktörlerden. Gram altın şu anda 412 TL, çeyrek altın 680 TL, yarım altın bin 360 TL, tam altın 2 bin 710 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 780 TL’den işlem görüyor. Altında ki düşüşün hızlı olması vatandaş yönünden talebi sınırlandırıyor. Vatandaşta daha fazla düşecek beklentisi oldu. İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum. Bu seviyeler alım fırsatıdır. Altın alan vatandaşlar ise yatırımlarını uzun vade olarak alsınlar”

UZUN VADEDE DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşü faizin artmasına bağlayan Kuyumcu Murat Gündemir, "Küresel anlamda ise altının Ons fiyatının ve doların düşmesi altının TL bazında düşmesine neden oldu. Hafta başında 432 seviyelerinde olan altın şu sıralarda 410 seviyelerinde. Piyasa olarak kısa vade de bir düşüş gerçekleşebilir ama uzun vade de bunu beklemiyoruz." dedi.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün ardından vatandaşların tedirginleştiğini ve talebin azaldığını dile getiren Gündemir," Uzun vade de yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar bu seviyelerden alabilirler. Altın gördüğü rakamı her zaman test eder. Mutlaka 450 TL’nin üzerinde bir atak bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Altın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları