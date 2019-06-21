Kuyumculuk bölümünü tercih edenlere burs ve istihdam imkanı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nü tercih eden öğrencilere burs ve istihdam imkanı sağlanacak.

Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Meslek Yüksekokulu, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan telkari mesleğini sürdürmek amacıyla hazırladığı "Geleceğin telkari ustaları aranıyor" ile "Üniversite adayları telkari tasarımında ve üretiminde yarışıyor" projeler, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlandı. Proje kapsamında, Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nü tercih edecek 15 öğrenciye aylık bin lira burs verilip, mezun olanlar ise istihdamı sağlanacak.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeyle telkari işletme sanatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Midyat Kaymakamlığımız ve Midyat Meslek Yüksekokulumuz tarafından hayata geçirilen proje de yok olma ile karşı karşıya olan ve günümüzde de Uzakdoğu'da üretilen ikinci sınıf gümüş emtialar neticesinde ciddi bir tehdit altında bulunan Midyat telkari işleme sanatını tekrar gün yüzüne çıkartacağız. Sanat olmanın yanında bir de ticari hayata biz bunu adapte ederek inşallah ilçemizin, bölge halkımızın da ciddi bir gelir kapısı olmasını biz arzu ediyoruz. Midyat telkarisi bugün İtalya'dan tutunda New York'a kadar bir çok yerde talep gören bir emtia. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sektörde çalışan, emek harcayan bununla uğraşan herkes olacağını düşünüyorum" dedi.

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DHA