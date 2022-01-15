Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri Maaşları

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5375_TL'dir. En düşük Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.09

Meslek Adı :

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kıymetli / yarı kıymetli süstaşlarının (mücevher taşları) ve soy metallerin (altın, gümüş, platin) ham ya da işlenmiş halde tanınması, isimlendirilmesi ve bunların muhtelif yöntemlerle işlenerek mamul hale getirilmesini ve özgün ya da bilinen modellere göre takı tasarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalatı yapılacak olan takıyı tasarlayarak, ölçülerini belirlemek,

b) Kağıt üzerinde karakalem ve renkli kalemlerle tonlama yaparak tasarım yapmak, c) Takı tasarımlarını dijital ortamda üç boyutlu olarak modellemek,

d) Altın, platin bakır, pirinç ve gümüş gibi metalleri veya bunların alaşımlarını ergiterek, hazırladığı kalıba dökmek,

e) Kalıptan çıkan parçalara, tasarıma uygun olarak, soğuk şekillendirme, kaynak, santrufuj döküm, dövme, delme, kesme, bükme, birleştirme, haddeleme basınç altında tutma, inceltme vb. yoluyla modele göre şekillendirmek,

f) Tıraşlama, parlatma, temizleme yöntemleri ile ve kimyasal boyalarla yüzeyleri düzeltmek,

g) Tıraşlama, parlatma, temizleme yöntemleri ile ve kimyasal boyalarla yüzeyleri düzeltmej ve takılar oluşturmak,

h) Parçaları bozulmuş takımları tamir etmek,

i) Altın alım satımı işlerini gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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