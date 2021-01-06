Kuyumcunun kovaladığı kişiyi kurye uçan tekme atarak durdurdu!
Pendik'te elindeki sahte altınları bozdurmak isteyen bir kişinin oyunu kuyumcu tarafından bozulunca kişi çareyi kaçmakta buldu. O anlar yoldan geçen bir motosikletli kurye ise kaçan kişiye uçan tekme atarak durdurdu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da kız kavgası! Erkek arkadaşına mesaj atan kızı evire çevire dövdü
Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Naci'nin ölümcül hastalığı ne?
Başkan Mansur Yavaş Twitch canlı yayına mesaj attı! Sunucu çılgına döndü
Aynayı hesap etmeyen iç çamaşırlı Belediye Başkanı tüm ülkeye rezil oldu!
06 Ocak 2021 Çarşamba 10:36
Benzer Videolar