Kuyumcunun kovaladığı kişiyi kurye uçan tekme atarak durdurdu!

Pendik'te elindeki sahte altınları bozdurmak isteyen bir kişinin oyunu kuyumcu tarafından bozulunca kişi çareyi kaçmakta buldu. O anlar yoldan geçen bir motosikletli kurye ise kaçan kişiye uçan tekme atarak durdurdu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.