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  3. Kuyumcunun kovaladığı kişiyi kurye uçan tekme atarak durdurdu!

Kuyumcunun kovaladığı kişiyi kurye uçan tekme atarak durdurdu!

Pendik'te elindeki sahte altınları bozdurmak isteyen bir kişinin oyunu kuyumcu tarafından bozulunca kişi çareyi kaçmakta buldu. O anlar yoldan geçen bir motosikletli kurye ise kaçan kişiye uçan tekme atarak durdurdu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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06 Ocak 2021 Çarşamba 10:36
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