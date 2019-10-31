Kuyumcuyu bayıltıp 500 bin liralık altın çaldılar

Antalya'da kar maskeli ve silahlı iki kişi girdikleri kuyumcu dükkanında, iş yeri sahibi Fevzi Bulce'nin başına silahla vurup bayılltıktan sonra yaklaşık 500 bin liralık altın çaldı. Şüphelilerden biri esnaf tarafından yakalanırken, diğeri altınlarla kaçtı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde, Fevzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde tabanca olan kar maskeli iki kişi, vitrine saat ve altın dizen Fevzi Bulce'nin başına tabanca kabzasıyla vurup bayılttı. Şüpheliler daha sonra vitrindeki ve tezgahtaki altınları alıp kaçmak istedi. Durumu fark eden çevredeki esnaf hemen müdahale etti. Şüphelilerden Murat Aydın esnaf tarafından yakalanırken, diğeri bir miktar altını da yanına alarak 07 ACB 517 plakalı otomobille kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Fevzi Bulce'ye müdahale ederken, yakalanan şüpheli ise polise teslim edildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Çevrede inceleme yapan polis, aracı olay yerinin iki sokak ilerisinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda plaka ve tül çorap buldu. Otomobilin üzerindeki plakanın başka bir araca ait olduğu, orijinal plakanın ise 07 ABG 245 olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki arazide ve çevredeki binalarda uzun süre şüpheliyi aradı. Ekip, kaçan şüpheliyi bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soyguncunun, yaklaşık 500 bin lira değerinde altın çaldığı kaydedildi.

İŞ YERİ SAHİBİ BULCE: BOĞUŞTUK, BAŞIMA VURDULAR

Olay yerinde tedavisi yapılan Fevzi Bulce, "İş yerini yeni açmıştım. Saatleri vitrine diziyordum. İçeriye aynı anda iki kişi girdi. Ellerinde tabanca ve yüzlerinde maske vardı. Birden bana saldırdılar. Tabanca kabzasıyla başıma vurdular. Boğuştuk, aldığım darbe nedeniyle bayıldım. Kendime geldiğimde esnaf arkadaşların şüphelilerden birini yakaladıklarını gördüm. Ben de üzerine atladım. Gelen polis ekiplerine teslim ettik" dedi.

Çevre esnafından Çetin Öngün ise, "İçerdeki boğuşmayı fark ettik. Komşumuzu soymaya çalışıyorlardı. Hemen müdahale ettik. Birisini yakaladık ancak diğeri kaçtı. Polis onu da arıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sivil polisin elinde silahla koşarken görüntüsü

- Olaydan kullanıldığı iddia edilen aracın bulunması

- Aracın incelenmesi

- Polisin silahlı arama yapması

- Aracın bagajından çıkan plaka görüntüsü

- Röp1: Çetin Öngün (esnaf)

- Dükkan genel görüntü

- Polis görüntüsü

- Şüphelinin araçta görüntüsü

- Maskenin görüntüsü

- Vitrinden görüntü

- Olay yeri incelemem ekibi görüntü

- Röp:2. Fevzi Bulce (dükkan sahibi)

- Detaylar

Kaynak: DHA