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  3. Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı.

Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar (2)

İKİNCİ SOYGUNCU DA YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu Fevzi Bulce'yi bayıltıp yaklaşık 3 kilo altın çalan iki şüpheliden Erkan B. yakalandı. Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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