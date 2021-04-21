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Kuyumcuyu silahla yaralamıştı, Silahlı saldırgan tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kuyumcuyu silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kuyumcuyu silahla yaralamıştı, Silahlı saldırgan tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen olayda bir zanlı kuyumcuya saldırarak silahla yaraladı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ereğli ilçesine bağlı Boyacıali Mahallesi Eski Kasaphane Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının sahibi Tamer Çavdar, 19 Nisan'da iş yerinin kepenklerini açtığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yaralı Çavdar hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan saldırgan E.C. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

 

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