Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması pes dedirtti!

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki kuyumcuya gelen hırsızlık zanlısı, iş yeri sahibi S.K’ye tabanca doğrultarak aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çaldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin 24 yaşındaki K.İ. olduğu tespit etti. Kaçan zanlı teknik ve fiziki takibe alındı.

YAKALANDI

Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova’ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul’a kaçtığını belirledi. K.İ’nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 49 yaşındaki F.B., 47 yaşındaki B.P. ve 19 yaşındaki M.Y.P. aynı fabrikada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

EVLENECEKMİŞ

Göz altına alınan K.İ’nin ifadesinde evleneceği ve ev almak için bu soygunu gerçekleştirdiğini söyledi.