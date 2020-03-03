İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Merkeze bağlı Edikli Beldesinde kuyuda tilki gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Niğde'de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Edikli Beldesinde kuyuda tilki gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerime olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT