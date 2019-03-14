İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı

KİLİS'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı

KİLİS'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

İçeri Bahçe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahibinin elinden kurtulan at, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sahibi atı çabalarına rağmen kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği kuyuda atı halata bağlayarak çekici ile kurtardı.

Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.