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  3. Kuyuya düşen yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kuyuya düşen yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan sevimli kedinin yara almadığı açıklandı.

Kuyuya düşen yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

İzmir'in Aliağa'da bir sokak kedisi kuyuya düştü. Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle 623 sokakta meydana geldi. Bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyuya bir kedinin düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, gerekli hazırlıklarını yaptı. İtfaiye erlerinin yoğun çabaları sonrası yavru kedi yara almadan kuyudan çıkarıldı. Vatandaşlar kediyi yara almadan kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kuyuya düşen yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kuyuya düşen yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

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