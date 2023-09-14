Kuzenini araçla çarparak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kuzeni ile 2 kişiye aracıyla çarpıp, kuzeninin ölümüne neden olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra Murat Erdoğan olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan iş yerine gelen Murat Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ile eşi Fatma Erdoğan'ı ve 1 kişiyi kullandığı ticari aracı üzerlerine sürerek çarptı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Bilal Erdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de kardeşinin yanında yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli Murat Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı güzergahı tespit eden polis ekipleri olayda kullanılan aracı Burdur- Çavdır yolunda otoparkta buldu. Murat Erdoğan'ın kardeşi Aziz Erdoğan'la Denizli'ye gittiği tespit edildi. Denizli'de yapılan operasyonda Murat Erdoğan ve kardeşi Aziz Erdoğan gözaltına alınarak Fethiye'ye getirildi. Şüphelilerden Aziz Erdoğan adli makamlarca serbest bırakılırken, Murat Erdoğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)