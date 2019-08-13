Kuzenini boğulmaktan kurtarıp, akıntıda kayboldu (2)

CESEDİ BULUNDU

Serinlemek için girdikleri sulama kanalında kuzeni Atakan Ünüvar'ı (14) boğulmaktan kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak, kaybolan Turan Yar'ın (16) cesedi bulundu. Sualtı ekipleri, sulama kanalında kaybolan Yar'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının hızlandırılması için kanala verilen su kesildi. Sulama kanalı boyunca 4 saat süren arama çalışması sonucunda Yar'ın cesedi, suya girdikleri noktadan 5 kilometre uzaklıkta 19 Mayıs Mahallesi yakınlarında bulundu. Sulama kanalından çıkartılan Yar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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DHA