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  3. Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuzenler arasında çıkan kavgada bir kişi kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kuzenler arasında çıkan kavgada bir kişi kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sanat Sokağı'nda D. M ile kuzeni M. M arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D. M, kuzenini kalbinden bıçakladı. Kuzeni tarafından M. M, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavganın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden M.M, otopsisi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları hastaneye akın etti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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