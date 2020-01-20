Kuzenler cinayeti yine ertelendi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 14 yıl önce evden ayrılan, 44 gün sonra da cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) bugün görülmeye başlanan davaları 29 Nisan'a ertelendi. Dava avukatı İbrahim Erenci, "Adli Tıp Kurumu özelleştirilmelidir" dedi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son 5 Kasım 2019 tarihinde görülen kuzenler cinayeti davası bugüne ertelenmişti. Dava öncesi konuşan avukat İbrahim Erenci, "Davanın bugün 4. duruşmasına giriyoruz. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti rapor bize göre objektif kriterler gözetilerek hazırlanmış bir rapor değildir. Rapora itiraz edeceğiz. İtiraz nedenimiz ise Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulunun raporu ile hazırlanmış olan rapor bir husus hariç neredeyse tamamen paralellik göstermiştir. Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulunun kararlarını kaleme alan kişi ile mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin içindeki 2 kişinin yakın arkadaş oldukları ve birlikte bilimsel makaleler hazırladıklarını biz resmi belgelerle de mahkemeye sunduk, sunacağız, bunu da anlatacağız. 5. İhtisas Kurulunun vermiş olduğu kararın aksine bir karar vermelerini zaten beklemiyorduk, bu konuda yanılmadık. Söylemek istediğim ciddi bir husus var, bu hususun ciddi bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanına sesleniyorum. Adli Tıp Kurumu şu anda birçok davada adeta hasım durumundadır. Dolayısıyla Adli Tıp Kurumunun hem adalet dağıtan mahkemelerimizin Adalet Bakanlığına, hem de Adli Tıp Kurumunun Adalet Bakanlığına bağlı olması aslında paradoksun kendisidir. Adı üzerinde Adli Tıp Kurumu Sağlık Bakanlığına bağlı olmalıdır. Bana göre dünyada birçok örneği de mevcuttur, bunu mutlaka incelemişlerdir. Adli Tıp Kurumu özelleştirilmelidir. Savcılığın görevlendirilmesiyle alınmış bir rapor olmasına rağmen ve bu rapor bizzat şahısları işaret etmiş olmasına rağmen verilmiş olan hatalı raporda ısrar nedeniyle şahıslar ellerini kolları sallayarak geziyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım ise, "Ben anne olarak bu adli tıbbın verdiği ilk raporda şüphem vardı. Onların vermiş olduğu rapor hatalı olduğu için şu anda bizim çocuklarımızı öldüren şahıslar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Benim çocuğum geri gelmeyecek ama bu yapanın da yanına kalmasın. Devletimden, milletimden çok büyük destek bekliyorum ben" şeklinde konuştu.

Büşra Karabacak'ın annesi Hanife Karabacak ise, "Devlet bizim çocuklarımıza sahip çıksın, yapanlara sahip çıkmasın" dedi.

Kaynak: İHA