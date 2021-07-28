Kuzenler dehşet saçtı! Tartışma kanlı bitti,:2 ölü,1 yaralı

Olay, saat 00.00 sularında Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre daha öncede aralarında polemik olduğu bilinen teyze çocukları mahallelerinde tesadüfen karşılaştı. Sokak üzerinde kavga eden teyze çocukları, tartışmanın alevlenmesi üzerine birbirini kurşun yağmuruna tuttu.

MAHALLE ORTASINDA KANLI ÇATIŞMA GERÇEKLEŞTİ

İki kardeş Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu teyze çocukları olduğu bilinen Ali Mumcu ile karşılıklı silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonucu 3 kuzen olay yerinde ağır yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı bulunan kuzenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenlerine defalarca silahıyla ateş eden Ali Mumcu'nun da yaralı bir şekilde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek polise teslim olduğu öğrenildi.

Çatışma sonucu çevrede bulunan araçlarda da hasarlar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.