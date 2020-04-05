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  3. Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)

GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA




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