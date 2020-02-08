Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den 11.00, Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan 07.00, Kabatepe'den 09.00'da gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

Kaynak: AA