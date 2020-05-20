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  3. Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetleriyle tespit edilen 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.

 

 

 

 

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