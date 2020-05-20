Kuzey Irak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/q1J75kUpND