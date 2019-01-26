Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgesine terör saldırısı

TEDBİRLER ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır."

Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan bulunan Türk askeri kampını basan protestocular araçları ateşe verdi.

Protestocuların, Türk askerlerinin hava saldırılarına karşı zarar verdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde saldırı gerçekleşti. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluştu" ifadelerine yer verildi.