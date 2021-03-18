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Kuzey Kore: ABD, bize karşı düşmanca bir politika uyguluyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Asya Pasifik turuna çıkarak ilk olarak Japonya ardından ise Güney Kore'yi ziyaret etmişti. Bu temasların ardından Kuzey Kore'den ABD'yi suçlayan bir açıklama geldi. "ABD, bize karşı düşmanca bir politika uyguluyor" denildi.

Kuzey Kore: ABD, bize karşı düşmanca bir politika uyguluyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ocak’ta göreve gelmesinin ardından resmi temaslara başladı. İlk kez ABD'li bir heyet Asya Pasifik ülkelerini ziyaret etti. Resmi temas turunun Japonya ile başlaması, ardından Güney Kore ile ziyarete devam edilmesi Kuzey Kore'de rahatsızlığa neden oldu. Asya Pasifik turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ziyaretleri üzerine,  Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'yi Kuzey Kore’ye karşı bir düşmanca politika uygulamakla suçladı.

"KUZEY KORE İLE ABD ARASINDA HİÇBİR DİYALOG OLMAYACAK"

ABD'li heyet Güney Kore'nin başkenti Seul’da temaslarda bulundu. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada  "ABD, Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca politikasını değiştirmediği sürece Kuzey Kore ile ABD arasında hiçbir diyalog ya da temas olmayacak. ABD’nin böyle bir girişimini gelecekte görmezden gelebiliriz" ifadesini kullandı.

ABD kanadından bu açıklamaya yanıt gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Başkan Biden, önümüzdeki haftalarda Güney kore, Japonya ve diğer ortaklarla yakın işbirliği ve istişare yaparak, Kuzey Kore politikasını gözden geçirmesini tamamlamayı planlıyor" dedi.

 

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